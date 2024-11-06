Назван необычный способ продлить молодость мозга

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что некоторые игры, например пасьянс и маджонг, замедляют старение мозга. Необычный способ продлить молодость мозга врач назвала в своем Telegram-канале.

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По словам Павловой, чем чаще человек интеллектуально нагружает мозг, тем выше скорость реакции, лучше координация, внимательность, запоминание, способность к вычислениям. Она добавила, что людям старше 60 лет полезно играть хотя бы три раза в неделю, чтобы ощутить эффект.

Увлечение играми важно для поддержания не только активности мозга, но и социальной активности, которая играет важную роль в профилактике деменции, отметила эксперт.

«Выводы сделаны на примере маджонга — китайской интеллектуальной игры, где нужно находить пары фишек. Но их можно распространить и на пасьянс, который нам более знаком, поэтому можно с пользой играть в него. Для увеличения объема памяти и улучшения состояния мозга также подойдут кроссворды, судоку, шахматы, шашки и даже тетрис», — добавила врач.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг назвала лучшие продукты для людей старше 50 лет. В частности, она посоветовала есть рыбу и чеснок.