Врач рассказал о важности приема витамина D в осенне-зимний период

Витамин D очень важен для человеческого организма, поскольку этот микроэлемент поддерживает не только иммунную систему, но является залогом крепких костей, зубов, здоровых и сильных мышц. Однако при недостатке солнечного света витамин D не может в нужном объеме синтезироваться в организме и в осенне-зимний период необходимо пополнять его запас, принимая специальные биодобавки. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала глава меддепартамента сети лабораторий KDL компании «Медскан» Ольга Малиновская.

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Признаками дефицита витамина D врач называет быструю утомляемость, общую усталость, сонливость, ломкость ногтей и ускорение выпадения волос. В повседневной жизни многие люди игнорируют эти признаки и связывают нехватку витамина D с осенней апатией, вызванной холодом, непогодой и короткими световыми днями.

«Считается, что обеспечить себя суточной дозой витамина D можно за 20-30 минут, проведенных под солнцем. И, если летом это не проблема, то с наступлением осени получать достаточное количество солнечного витамина становится сложнее, так как люди больше времени находятся в помещении, на улице носят больше одежды, закрывающей кожу, а число пасмурных дней увеличивается», - поясняет специалист.

По мнению доктора Малиновской, даже кратковременный отдых в теплом климате не сможет обеспечить организм запасом витамина D, способного поддержать весь осенне-зимний период и через некоторое появятся признаки витаминного голодания, что в свою очередь заметно ослабит иммунитет.

Для поддержания нужного уровня витамина D в период сезонного похолодания специалист советует включить в рацион питания морскую рыбу, молоко и молочные изделия, красное мясо, яичные желтки, листовые овощи и не забывать, что обратившись к врачу можно принимать выписанные им специальные витаминные комплексы и биодобавки.