Врач, травматолог-ортопед профессиональной сети «ОРТЕКА» Антонина Завадская рассказала, с какого возраста можно носить обувь на каблуках.

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Такую обувь нельзя носить до 12 лет, поделилась она в интервью Радио Sputnik.

«Это связано с тем, что до этого возраста кости всё ещё развиваются, а ношение каблуков может повлиять на структуру стопы и вызвать развитие патологий», — объяснила Завадская.

Она посоветовала увеличивать высоту каблука постепенно, начиная с 3 см, а в случае появления дискомфорта или боли в ногах лучше вернуться к более низкому каблуку или вообще отказаться от него.

Специалист предупредила, что неправильно подобранная обувь может привести к появлению волдырей, натоптышей или мозолей, а также более серьёзных проблем со стопами.

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