Как избежать перетренированности

Избежать перетренированности при занятиях спортом поможет питание и качественный сон, заявила мастер-тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова. Эти и другие способы качественно восстановиться и справиться с распространенной проблемой она назвала «Ленте.ру».

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Эксперт объяснила, что перетренированность — это состояние, которое возникает при нарушении баланса нагрузки и отдыха. Из-за этого организм просто не успевает восстанавливаться после нагрузки и начинает накапливать усталость. Если игнорировать это состояние, оно может обернуться травмами, срывом адаптации и снижением результатов, подрывом иммунной системы и ухудшением здоровья в целом, предупредила тренер.

По словам Юрковой, чтобы соблюсти баланс нагрузки и отдыха и не допустить перетренированности, прежде всего надо грамотно планировать занятия спортом.

«Создайте сбалансированный тренировочный план, включающий достаточное количество дней отдыха и восстановительных тренировок в виде йоги, растяжки или медитаций», — посоветовала она.

Еще одна рекомендация эксперта — варьировать нагрузки. Разные типы тренировок и интенсивность занятий помогут избежать однообразия и снизят риск перетренированности, подчеркнула она.

Убедитесь, что ваше питание сбалансированное и включает достаточное количество белков, углеводов и жиров. Помните о важности витаминов и минералов для восстановления. И обязательно слушайте свое тело: если чувствуете усталость, боль или снижение мотивации, дайте себе время на восстановление Анастасия Юркова мастер-тренер

Кроме того, необходимо спать не менее семи-девяти часов в сутки и не допускать проблем с ментальным здоровьем, добавила Юркова.

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