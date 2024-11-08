Эксперт объяснила, чем полезны сухие овощи

Некоторые свежие овощи могут потерять значительную часть питательных веществ, пока просто лежат в морозилке, если хранить их неправильно, что подтверждают и ученые. «Вечерняя Москва»‎ разобралась, в каком виде лучше употреблять овощи, как их правильно замораживать, чтобы извлечь из них максимальную пользу для организма.

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По словам лидера по исследованиям и разработкам «Юнилевер Фуд Солюшнс»‎ Елены Никулаевой, из всех современных способов обработки пищевых продуктов сушка является одним из наиболее «бережных», так как позволяет сохранить наибольшее количество питательных веществ.

Супы и основы для приготовления различных блюд в пакетах, как правило, содержат в составе сухие овощи. Большинство ингредиентов при приготовлении остаются неизменными, как и пищевая ценность таких блюд в целом. Одинаково полезны сухие овощи как в быстрорастворимом супе, так и в спагетти болоньезе или паэлье в виде сухой смеси, подтвердила эксперт.

Чем ниже температура сушки овощей, тем больше полезных элементов они сохраняют. Если процесс сушки происходит на современном оборудовании с соблюдением всех технических требований, то вода из продуктов будет испаряться мягко. Это означает, что состав будет максимально приближен к свежему. Кроме того, сухие овощи очень легкие, занимают меньше места и при этом более устойчивы при хранении, — отметила эксперт.

Не стоит забывать, что сухие овощи и фрукты в виде снеков часто содержат растительное масло (обычно подсолнечное), которое известно своим неоптимальным балансом жирных кислот. Хотя снеки и выручают в качестве перекуса, далеко не во всех случаях их можно считать здоровой пищей, подчеркнула нутрициолог Лилия Стародубцева.

Эксперт отметила, что процесс удаления воды из фруктов и овощей (дегидратацию) желательно проводить при небольших температурах. Чем выше температура во время сушки, тем меньше полезных веществ останется в продукте.

В первую очередь под воздействием высоких температур разрушается витамин С. А вот витамины группы А почти не страдают от термообработки. Кстати, именно поэтому из приготовленной моркови усваивается больше бета-каротина, чем из сырой. При этом реакция сахара на продукт (гликемический индекс) значительно меньше при употреблении сырой моркови, — объяснила Лилия Стародубцева.

Лук почти полностью сохраняет полезные свойства при сушке. Болгарский перец как один из лидеров по содержанию витамин С также от термообработки не страдает. В сухом виде он содержит все те же полезные минералы. Также к высоким температурам устойчив витамин К.

Сухие овощи и фрукты — это отличные помощники для восполнения витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов, которые способны обеспечить организм дневной нормой полезных веществ. Причем, если включать сушеные овощи или фрукты в рацион на постоянной основе, то можно легко разнообразить свое питание.