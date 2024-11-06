Какой сахар лучше — кокосовый или обычный

Есть мнение, что все новое и малоизвестное будет полезнее относительно привычного. В распространении данного предположения отлично помогает реклама, преподносящая все в ярких красках. Так, зафиксировалось мнение, что кокосовый сахар, кленовый сироп или сироп топинамбура гораздо лучше обычного "песка".

Однако фактически источники всех этих продуктов одни и те же, просто из разных уголков планеты. Кроме того, вероятнее всего они были добыты различными методами из местных растений. Например, в России - из сахарной свеклы, в Азии - из кокосов, на Кубе - из сахарного тростника.

Кокосовый получают из сока срезанных цветочных почек пальмового дерева. В нем около 70 % составляет дисахарид (глюкоза и фруктоза). Остальные 30 % - отдельные молекулы тех же сахаров, немного витаминов и микроэлементов. Калорийность у него такая же, как и у обычного "песка". Тем не менее, несмотря на всю схожесть, есть и единственное реальное отличие - низкий гликемический индекс (около 35). Вот почему его разрешают употреблять в пищу больным диабетом.

Эксперт подчеркивает, что избыток любого сладкого углевода не принесет пользу здоровью. В первую очередь есть угроза набора лишнего веса, а во вторую - последствия ожирения. Среди них болезни сердца и сосудов, повышение давления, заболевания почек и печени, сообщает портал "Здоровое питание".

Ранее стало известно, как сахарозаменители влияют на организм.