Как правильно выполнять упражнение «крокодил» для позвоночника

Разбираемся вместе с кинезиологом в нюансах и учимся выполнять упражнения.

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Боль в спине может доставлять дискомфорт в течение дня и мешать наслаждаться жизнью. В таких случаях некоторые эксперты рекомендуют выполнять различные комплексы упражнений. Один из таких – «Крокодил». Его мы сегодня и разберём.

Польза гимнастического комплекса «крокодил»

«По своей сути это гимнастический комплекс, направленный на вытяжение позвоночника, снятие компрессии с дисков и укрепление глубоких мышц спины», — Наталья Филимонова, тренер, кинезиолог.

Это один из вариантов индийской гимнастики, а собрал упражнения в комплекс писатель и автор книги «Йога против нарушений осанки и болей в спине» Алоиз Рааб в 1986 году. В широкое употребление попала та часть, которая выполняется лёжа на спине. Однако есть продолжение в положениях на животе, на боку и сидя.

Сам комплекс представляет собой последовательность динамических упражнений, направленных на поочерёдное вытяжение всех отделов позвоночника от пояснично-крестцового до шейного. За счёт смены положений ног место воздействия смещается вдоль позвоночника. При регулярном выполнении общее самочувствие улучшается, усиливаются кровообращение в мышечно-скелетной системе и отток лимфы.

Ниже разберём положительные эффекты подробнее с точки зрения физиологии.

Улучшения подвижности ожидать не стоит, а вот развития мобильности и щелчков в позвоночно-двигательных сегментах при движении, если вы долго не двигались, – да.

Воздействие на мышцы и сухожилия в этом упражнении не оказывается. Удлинение или увеличение силы мышц – сложный процесс, который регулируется множеством взаимодействий элементов нервной системы и не корректируется только лишь произвольными движениями человека. Всё, на что мы можем рассчитывать – растяжение фасциальной ткани.

Нормализация кровообращения позвоночника. В этой области кровоток действительно улучшится, но это не нормализация кровообращения по всему телу.

Успокоение нервной системы. Вытяжение благотворно влияет на нервную деятельность, но лишь у людей, не страдающих вегетативными проблемами.

Можно сделать вывод, что йогатерапия по требованиям к выполнению упражнений подходит людям со здоровым опорно-двигательным аппаратом. А значит, она идеальна для профилактики нарушений и расслабления, но не для восстановления имеющихся нарушений.

Противопоказания

Гимнастика «крокодил» в комплексе с другими упражнениями станет неплохим заменителем естественной ходьбы тем, кто не имеет возможности прогуливаться пешком. Но это скрывает в себе и основную сложность: люди с нарушенной ходьбой должны очень чутко прислушиваться к своему состоянию и выполнять все инструкции к упражнениям.

Конечно, идеальной станет ситуация с полным обследованием на качество функции опорно-двигательного аппарата перед началом занятий. Особенно если необходимость заниматься гимнастикой была вызвана именно патологиями и нарушениями, которые уменьшили подвижность и начали доставлять дискомфорт.

Строгим противопоказанием мы бы назвали грыжи дисков, протрузии, частые приступы «прострелов» и острых болей в спине, вегетососудистую дистонию, умеренную и сильную степень артроза суставов. Также такую гимнастику не стоит выполнять людям с хроническими заболеваниями внутренних органов.

Как выполнять?

Весь комплекс представлен упражнениями на скручивание с разным положением ног. В позициях с выпрямленными ногами акцент направлен на мышцы позвоночника и фасеточные суставы. В позициях с одной согнутой ногой в процесс растяжки включаются глубокие мускулы таза – мышцы тазового дна, грушевидные мышцы.

При сгибании ног задействуются тазобедренные и коленные суставы. В позициях с двумя согнутыми ногами задействуются все мышцы таза, в том числе ягодичные и подвздошно-поясничная, а также ножки диафрагмы, что важно для способности человека полноценно дышать.

Все скручивания также оказывают растягивающее действие на мышцы спины и брюшной стенки, а также косвенно – на мышцы рук, поскольку они фиксированы на полу в выпрямленном состоянии.

Когда сможете учесть все противопоказания, можно переходить к самой последовательности упражнений.

Шаг первый

Лягте на коврик. Ноги выпрямите на ширине плеч, стопы натянуты на себя. Первое, на что стоит обратить внимание – это требования к исходному положению. По сути, тут нужна здоровая осанка: поясница прижата к полу в положении лёжа, лопатки разведены и прижаты к полу. Руки вытяните в стороны ладонями вверх. На выдохе поверните голову вправо, а ступни — влево. На вдохе вернитесь в исходное положение. Повторите 8-10 раз на каждую сторону.

Шаг второй

Лягте на коврик, вытянитесь. Положите пятку одной стопы между первым и вторым пальцами другой ноги либо скрестите лодыжки. Носки натяните на себя. Руки вытяните в стороны ладонями вверх. На выдохе поверните голову вправо, а ступни влево. На вдохе вернитесь в исходное положение. Повторите 8-10 раз на каждую сторону.

Шаг третий

Лягте на коврик, вытянитесь. Одну ногу оставьте прямой, а вторую — согните, установив ступню чуть выше колена. Носки натяните на себя. Руки вытяните в стороны ладонями вверх. На выдохе поверните голову вправо, а ногу — влево. На вдохе вернитесь в исходное положение. Повторите 8-10 раз, а затем поменяйте сторону.

При повороте старайтесь не отрывать плечи от пола.

Шаг четвёртый

Лягте на коврик, согните ноги и уприте их в пол на ширине плеч. Руки вытяните в стороны ладонями вверх. На выдохе поверните голову вправо, а ноги наклоните влево. На вдохе вернитесь в исходное положение. Повторите 8-10 раз на каждую сторону.

При повороте старайтесь не отрывать плечи от пола.

Шаг пятый

Лягте на коврик, согните ноги и уприте их в пол на ширине плеч. Одну ногу оторвите от пола и положите стопу на бедро опорной ноги. Руки вытяните в стороны ладонями вверх. На выдохе поверните голову вправо, а ноги наклоните влево. На вдохе вернитесь в исходное положение. Повторите 8-10 раз на каждую сторону.

При повороте старайтесь не отрывать плечи от пола.

Шаг шестой

Обе ноги согнуты в коленях и тазобедренных суставах, на весу. Лягте на коврик, согните ноги до прямого угла в коленях и тазобедренном суставе. Руки вытяните в стороны ладонями вверх. На выдохе поверните голову вправо, а ноги наклоните влево. На вдохе вернитесь в исходное положение. Повторите 8-10 раз на каждую сторону.

При повороте старайтесь не отрывать плечи от пола.

После упражнений на скручивание рекомендуется выполнить вытяжение задней поверхности ног — поднимите прямые ноги вверх и постарайтесь потянуть их на себя. Это позволит дополнительно расслабить мышцы.