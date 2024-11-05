Нутрициолог раскрыла, в каких случаях хурма опасна для здоровья

Употребление хурмы может нанести вред здоровью тех, кто страдает панкреатитом или имеет камни в почках, объяснила в беседе с Пятым каналом нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, продукт приводит к обострениям хронических болезней.

Нутрициолог отметила, что при панкреатите, или воспалительном заболевании поджелудочной железы, лучше отказаться от употребления хурмы, так как плод может вызвать обострение и привести к осложнениям.

Не стоит ее употреблять и людям с проблемами с камнеобразованием в почках, так как хурма обладает мочегонным эффектом, — подчеркнула врач.

Она добавила, что тем, кто переживает очередное обострение хронической язвы желудка или гастрита, также не стоит есть хурму. Это касается и людей с хроническими запорами. К тому же в хурме содержится большое количество сахара, поэтому она может навредить диабетикам.

Аллергикам также стоит с осторожностью употреблять хурму из-за риска возникновения реакции, подытожила Гусакова.

Ранее нутрициолог Наталья Баранова рассказала, что продукты с содержанием белка и клетчатки снижают аппетит. По ее словам, худеющие люди испытывают постоянное чувство голода, которое усложняет контроль за питанием.