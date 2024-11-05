Терапевт перечислила самые полезные виды варенья

Апельсиновое и малиновое — одни из самых полезных видов варенья, поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова. По ее словам, пектин в составе лакомства улучшает пищеварение.

Апельсиновое варенье помогает в профилактике простуды и поддерживает красоту кожи, а варенье из облепихи считается природным антибиотиком. Его можно употреблять для укрепления защитных сил организма женщинам в положении, — подчеркнула врач.

Она добавила, что варенье из малины также является природным антибиотиком, снижает температуру, снимает озноб и позволяет быстрее выздороветь при простуде и гриппе. К тому же в малине содержится эллаговая кислота, которая мешает развиваться онкологии.

При этом варенье из жимолости может снять тяжесть в желудке и нормализовать пищеварение, из клюквы — борется с бактериями и помогает при простуде и болезнях мочевыделительной системы, а также поддерживает работу печени и способно спасти от гриппа и ОРВИ. Вишневое варенье нормализует давление, укрепляет иммунную систему, нормализует сон и способствует хорошему настроению, указала Омарова.

В варенье из слив присутствуют ценные витамины К и Р. Они укрепляют стенки сосудов и предупреждают развитие тромбозов. Сливовое варенье — находка и для тех, кто страдает от запоров, это эффективное мягкое слабительное, — подытожила терапевт.

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