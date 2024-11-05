Врач рассказал, сколько алкоголя не вредно для здоровья

Употребление алкоголя от легкого до умеренного (1–2 порции), по одним данным исследований, снижает риски ишемической болезни сердца, сахарного диабета, застойной сердечной недостаточности и инсульта. По другим — это никак не сказывается на здоровье.

«Согласно критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), одна доза алкоголя (порция) равна 10 г чистого алкоголя или 12,7 мл спирта. Умеренное употребление алкоголя определяется как один-два напитка в день, где один напиток равен 12 унциям пива, пяти унциям вина или 1,5 унции крепких напитков. Одна унция – 28,35 г», —, рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

По ее словам, при этом при выборе умеренного количества надо учитывать общее состояние организма и факт того, пьет ли человек алкоголь вообще. Ведь это токсин, который действует отрицательно на все клетки, пишут "Известия".

«Чрезмерное употребление алкоголя является одной из наиболее распространенных причин обратимой артериальной гипертензии, составляет около трети всех случаев неишемической дилатационной кардиомиопатии, является частой причиной фибрилляции предсердий и заметно увеличивает риск инсульта — как ишемического, так и геморрагического», — рассказала эксперт.

По ее словам, кроме того, на фоне злоупотребления алкоголем идет склеивание клеток крови, повреждаются стенки сосудов. Токсины, которые образуются в результате переработки алкоголя, действуют на клетки головного мозга, возникает отек мозга, отсюда и так называемый похмельный синдром, подчеркнула собеседница издания.

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