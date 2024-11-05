Развеян миф о пользе овощных чипсов

Из-за повышенного содержания углеводов, а также недостатка клетчатки и белка, овощные чипсы нельзя считать полезной альтернативой обычным. Об этом изданию Daily Mail рассказала канадский диетолог Эбби Шарп.

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Врач объяснила, что питательная ценность овощных чипсов может показаться обманчивой. По словам диетолога, овощные чипсы содержат 130 калорий, а классические — 160 калорий на порцию. Однако в картофельных чипсах меньше углеводов (15 г против 17 г) и натрия (170 мг против 220 мг) чем в овощных. Также во вторых меньше белка и клетчатки (полезных пищевых волокон).

Врач добавила, что овощные чипсы на самом деле тоже производят из картофеля, а точнее, из картофельного крахмала и муки. Полезные ингредиенты, такие как шпинат и томатная паста, добавляют в основном для привлекательного внешнего вида и насыщенного цвета продуктов.

Кроме того, производство овощных чипсов требует сложной обработки, в то время как обычные чипсы состоят только из картофеля, масла и соли.