Кардиолог рассказал, какое питание поможет в борьбе со стрессом

Терапевт, кардиолог «Лахта Клиника» Людмила Фролова рассказала, что правильное питание играет ключевую роль в поддержании физического и психического здоровья, а некоторые продукты помогают снять стресс. Меню, которое поможет бороться с нервным перенапряжением, она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

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По словам Фроловой, чтобы справляться со стрессом, очень важен магний. Он содержится в бананах, орехах и зеленых листовых овощах: капусте, салате, шпинате и щавеле. Кроме того, врач рекомендовала добавить в рацион темный шоколад. Доктор объяснила, что он содержит антиоксиданты, которые стимулируют выработку гормонов радости эндорфинов.

Кардиолог призвала добавить в рацион и морскую рыбу, которая содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Лидером по содержанию полиненасыщенных жирных кислот является мойва. Кроме того, мойва содержит аминокислоту триптофан — предшественник гормона счастья серотонина.

Еще одним важным элементом, который помогает бороться со стреммом, Фролова назвала витамин С. Как объяснила врач, он способствует снижению уровня гормона стресса кортизола, тем самым помогая организму справляться с напряжением. Она подчеркнула, что в большом количестве этот витамин содержится в цитрусовых, киви и сладком перце.

«Обратите внимание на сложные углеводы, такие как цельнозерновой хлеб и каши, они обеспечат продолжительное ощущение насыщения и стабильный уровень сахара в крови, что минимизирует резкие перепады настроения. Избегайте перекусов на бегу. Найдите время, чтобы поесть в спокойной обстановке, медленно и наслаждаясь каждым кусочком. Исследования показывают, что осознанное питание может значительно уменьшить уровень стресса», — заключила доктор.

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