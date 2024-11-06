Врачи объяснили, как побороть бессонницу

Врач-невролог Владимир Мартынов посоветовал отказаться от использования гаджетов тем, у кого возникают проблемы с засыпанием.

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В первую очередь рекомендуется наладить «гигиену сна»: не использовать гаджеты за час до сна, снизить яркость света, попробовать теплый душ или медитацию. Не менее важно поддерживать распорядок дня. Отходить ко сну и просыпаться в одно и то же время важно даже в выходные дни.

Как пишет РБК, врач-онколог Леонид Доронин также советует отказаться от взаимодействия с телефоном непосредственно перед сном и сразу после пробуждения.

Сам гаджет, по его словам, на время отдыха следует убрать в другую комнату. Уже в течение месяца после отказа от перечисленных вредных привычек сон может нормализоваться. Врач также отметил вредное влияние привычки просматривать новости и другой контент сразу после пробуждения, а также во время подготовки ко сну. Среди последствий врач назвал короткий и неглубокий сон. Также возможны периодические пробуждения посреди ночи.

В свою очередь, полноценный сон по выходным может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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