Эксперты рассказали, как провести день заботы о себе

По словам специалистов, базовая забота о себе - это умеренная физическая активность, сбалансированная диета, отказ от вредных привычек, своевременная вакцинация, необходимое количество сна, правильный уход за ротовой полостью, мытье рук, соблюдение личной гигиены.

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Эксперты уверены, что это особенно важно для людей с хроническими заболеваниями, а также для всех граждан во время вирусных эпидемий. Рекомендуется вести здоровый образ жизни, чтобы не усугубить ситуацию.

Заботиться о себе нужно не только сейчас, но и в течение всего года. Поэтому важно найти для себя подходящее спортивное занятие для укрепления тела и улучшения настроения. Не помешает исключить и вредную пищу. Полезная еда значительно улучшит общее самочувствие и придаст энергию.

Не стоит забывать про отдых, так как в это время вырабатывается группа гормонов, улучшающих настроение и стимулирующих ощущение счастья. Еще важно высыпаться - сон имеет огромное значение для физического и психологического здоровья.