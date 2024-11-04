Эксперты рассказали, как провести день заботы о себе
По словам специалистов, базовая забота о себе - это умеренная физическая активность, сбалансированная диета, отказ от вредных привычек, своевременная вакцинация, необходимое количество сна, правильный уход за ротовой полостью, мытье рук, соблюдение личной гигиены.
Эксперты уверены, что это особенно важно для людей с хроническими заболеваниями, а также для всех граждан во время вирусных эпидемий. Рекомендуется вести здоровый образ жизни, чтобы не усугубить ситуацию.
Заботиться о себе нужно не только сейчас, но и в течение всего года. Поэтому важно найти для себя подходящее спортивное занятие для укрепления тела и улучшения настроения. Не помешает исключить и вредную пищу. Полезная еда значительно улучшит общее самочувствие и придаст энергию.
Не стоит забывать про отдых, так как в это время вырабатывается группа гормонов, улучшающих настроение и стимулирующих ощущение счастья. Еще важно высыпаться - сон имеет огромное значение для физического и психологического здоровья.