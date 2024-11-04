Простая привычка после ужина поможет сохранить стройную фигуру

После ужина многие любят посидеть на диване, но для улучшения здоровья следует выработать другую привычку — гулять. По словам экспертов, прогулка после еды имеет ряд преимуществ.

© Чемпионат.com

Улучшает процесс пищеварения. Запор, вздутие живота или изжога — типичные симптомы, которые могут возникнуть после вечернего приёма пищи. Короткая прогулка поможет облегчить состояние.

Предотвращает болезни сердца. Доказано, что физические упражнения снижают артериальное давление и уровень холестерина, что, в свою очередь, защищает от развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или сердечного приступа. Исследования показывают, что 10–15-минутная прогулка после еды более эффективна, чем длительная тренировка, когда дело касается здоровья сердца.

Помогает поддерживать вес. Ходьба после ужина способствует сохранению или даже снижению веса. Физические упражнения также помогают обуздать тягу к еде.

Нормализует уровень сахара в крови. Физические упражнения улучшают усвоение глюкозы клетками, что снижает уровень сахара в крови.

Улучшает сон. Лёгкая физическая нагрузка вызывает приятную усталость, что облегчает засыпание и способствует глубокому сну.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.