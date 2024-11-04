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Простая привычка после ужина поможет сохранить стройную фигуру

После ужина многие любят посидеть на диване, но для улучшения здоровья следует выработать другую привычку — гулять. По словам экспертов, прогулка после еды имеет ряд преимуществ.

Простая привычка после ужина поможет сохранить стройную фигуру
© Чемпионат.com
  • Улучшает процесс пищеварения. Запор, вздутие живота или изжога — типичные симптомы, которые могут возникнуть после вечернего приёма пищи. Короткая прогулка поможет облегчить состояние.
  • Предотвращает болезни сердца. Доказано, что физические упражнения снижают артериальное давление и уровень холестерина, что, в свою очередь, защищает от развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта или сердечного приступа. Исследования показывают, что 10–15-минутная прогулка после еды более эффективна, чем длительная тренировка, когда дело касается здоровья сердца.
  • Помогает поддерживать вес. Ходьба после ужина способствует сохранению или даже снижению веса. Физические упражнения также помогают обуздать тягу к еде.
  • Нормализует уровень сахара в крови. Физические упражнения улучшают усвоение глюкозы клетками, что снижает уровень сахара в крови.
  • Улучшает сон. Лёгкая физическая нагрузка вызывает приятную усталость, что облегчает засыпание и способствует глубокому сну.

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