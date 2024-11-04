Врач-токсиколог назвал лучшие продукты для омоложения

В списке оказались помидоры. В них содержится сильный антиоксидант ликопин, который способствует омолаживанию.

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Врач-токсиколог Михаил Кутушов поделился своим списком продуктов, способствующих омоложению. В него вошли помидоры, которые наряду со сладким перцем и грейпфрутом содержат мощный антиоксидант ликопин, известный своими омолаживающими свойствами.

Как отметил специалист, ликопин не только замедляет процесс старения, но и помогает бороться с морщинами, дряблостью, тусклым цветом лица и другими признаками возраста. Кроме того, он снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствуя снижению уровня холестерина и улучшению кровяного давления, сообщает издание «Петербургский дневник».

Врач также рекомендовал сочетать продукты, богатые антиоксидантами, с полезными жирами для достижения наилучшего результата.

Ранее сообщалось, что больницы Ямала пополнились 20 новыми врачами. Специалисты приступили к работе в медицинских учреждениях Салехарда, Муравленко, Нового Уренгоя, Губкинского и Тарко-Сале.

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