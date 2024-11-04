Три продукта, которые вредят фигуре

Есть продукты, которые не только отбирают силы и энергию, но и вредят фигуре. Откажитесь от этих трех продуктов, чтобы к Новому году привести фигуру в порядок.

Мюсли. Многие привыкли есть их на завтрак, однако утром они не дают никакой энергии на день, а значит, вы будете меньше двигаться. Делом в том, что в мюсли много сахара.

Бургеры. Они тоже приводят к вялости в течение дня. В этом продукте много соли и опасных добавок. Чрезмерное употребление фастфуда ведет к лишнему весу и проблемам с сердцем.

Белый хлеб. Он резко меняет уровень сахара в крови. Из-за скачков сахара в крови у человека появляются лишний вес и вялость.

Ранее сообщалось, что полезные и вкусные кексы можно приготовить и без муки. Это отличный вариант для завтрака или полезного перекуса. Они получаются сладкими и не вредят фигуре — всего 191 ккал на 100 г.