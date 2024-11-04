Эксперт развенчала мифы о дороговизне здорового питания

Так, для получения омега-3-полиненасыщенных жирных кислот Бурякова советует рассматривать как дорогие сорта рыбы, такие как семга и форель, так и более экономичные варианты, например, сельдь и скумбрию. В дешевой рыбе, как правило, содержится больше омега-3, поскольку она вылавливается в естественных условиях. Более дорогие рыбы часто разводятся в искусственных условиях, что влияет на их питательные качества. Что касается икры, то высококачественный продукт может стоить недешево, однако доступные варианты, такие как икра минтая и трески, также являются отличными источниками омега-3.

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Бурякова также рекомендует обратить внимание на семена подсолнечника, тыквы, льна и чиа как альтернативу дорогим орехам для получения ненасыщенных жирных кислот.

Что касается источника железа, то иногда дорогая говядина может быть заменена на более доступные субпродукты, такие как печень, которая также содержит много этого элемента.

А вот в выборе макарон, высокая цена не всегда гарантирует качество. Диетолог подчеркивает, что для уверенности в том, что макароны сделаны из твердых сортов пшеницы, нужно изучать состав продукта. Если содержание белка на 100 граммов сухого продукта составляет менее 12 граммов, то такой товар не является полноценным. При этом макароны именно с содержанием белка от 13,5 до 14 граммов считаются качественными и могут быть доступными по цене.

Наконец, сезонные овощи и фрукты, как правило, дешевле, поскольку не требуют длительного хранения и транспортировки. Врач добавляет, что хотя местные яблоки могут выглядеть менее привлекательно, они более полезны. В неурожайный сезон стоит использовать замороженные овощи или квашеную капусту как источники клетчатки и витаминов, подытоживает врач в интервью «Тульской службе новостей».

Ранее эксперт указала на вред от обезжиренного творога для организма. Также нутрициолог Гузман перечислила супы, ведущие к проблемам с ЖКТ.