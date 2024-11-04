Перечислены полезные свойства хурмы

Диетолог, нутрициолог Ольга Панова в беседе с радио Sputnik поделилась полезными свойствами хурмы. По словам специалиста, хурму обязательно необходимо включать в осенне-зимний рацион, так как это не только вкусное лакомство, но и источник витаминов и полезных веществ. При этом хурма является низкокалорийной – 67 ккал на 100 грамм, но благодаря высокому содержанию клетчатки, она дает длительное чувство насыщения.

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«За счет того, что в хурме большое количество витаминов А, В и С, биофлавоноидов, повышается сопротивляемость организма инфекциям. Плюс, благодаря содержанию калия, включение в рацион этого продукта способствует здоровью сердца и сосудов. В хурме есть магний, который помогают регулировать давление, укрепляют стенки сосудов и предотвращают атеросклероз, способствует крепкому сну и устойчивости к стрессу», − отметила Панова.

Продукт полезен для работы желудочно-кишечного тракта. Содержащаяся в нем клетчатка помогает работать бактериям кишечника и стимулирует его перистальтику, способствует росту полезной микрофлоры. Также хурма защищает печень от алкогольной интоксикации и служит источником энергии. Нельзя злоупотреблять хурмой пациентам с сахарным диабетом и при гастрите, а также при склонности к аллергии и с мочекаменной болезнью.