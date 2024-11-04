Как снять напряжение и улучшить зрение

Для этого необходимо «следить за бешеной мухой».

Зрение нужно расфокусировать, наблюдая за воображаемым насекомым.

Советы в эфире радиостанции «Говорит Москва» дал Владимир Животов.

«Есть такое очень интересное упражнение, называется «муха». Для этого нужно расфокусировать глаза, как будто они ни на что не смотрят, как будто они слегка косые. Как понять, что вы делаете правильно? Вот сидит перед вами человек, вы расфокусируете глаза, перед вами сидят два человека — значит, вы расфокусировали. Вот этими расфокусированными глазами вы начинаете следить за бешеной мухой, которая перед вами очень быстро летает из стороны в сторону. Вы смотрите вверх, вниз, вправо, влево — такое хаотическое движение глаз. Это очень расслабляющее упражнение. Мы обычно такого не делаем, и у нас при таких движениях глаз расслабляются глазодвигательные мышцы. Вы можете почувствовать, что у вас в глазах прояснилось, что как-то глазам легче стало».

Животов добавил, что при высокой нагрузке на глаза подобное упражнение стоит выполнять каждые 20 минут.

Ранее офтальмолог предупредила об опасности использования антисептических глазных капель. При длительном применении препарата у пациента может развиться хронический конъюнктивит. Об этом в эфире радиостанции «‎Говорит Москва» рассказала врач-офтальмолог Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Ольга Долгопольская.