Эксперт предупредил на вред от обезжиренного творога для организма

Желающие сбросить лишний вес часто избегают жирных продуктов и выбирают творог с низким содержанием жира или полностью обезжиренный. Однако, несмотря на то, что такой творог может способствовать снижению веса, он также может вызвать проблемы со здоровьем. Об этом рассказала нутрициолог и коуч по здоровому питанию Елена Башкирова.

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По словам специалиста, регулярное употребление обезжиренной пищи может привести к дефициту жирорастворимых витаминов, таких как A, D, E и K, которые усваиваются и транспортируются с жирами. Тренд на обезжиренные продукты появился в прошлом веке в стремлении к снижению веса. Хотя это кажется логичным, на самом деле организм нуждается в белках, жирах и углеводах, которые выполняют важные функции, включая защиту, гормональную регуляцию и поддержание красоты.

Насыщенные жиры, содержащиеся в продуктах животного происхождения, особенно необходимы для функционирования мозга. Эти жирные кислоты способствуют строительству клеток и передаче сигналов между ними. Поэтому Башкирова рекомендует выбирать творог с содержанием жира около 5%. Она отмечает, что обезжиренные продукты часто являются маркетинговым трюком, который заставляет потребителей переплачивать за товары с надписями, но без необходимых питательных веществ.

Нутрициолог также добавила, что от молочных продуктов зависит усвоение кальция. Часто обезжиренный творог бывает не очень вкусным. Если производитель честен и использует только молоко и закваску, то продукт будет более приятным на вкус. Однако, если жир удалён, а вместо него добавлены усилители вкуса или сахар, то пользу от такого продукта трудно оценить.

По словам Башкировой, идеальный состав творога — это молоко и закваска молочнокислых культур. Выбирая творог с 5% жирности, потребители получают больше жирорастворимых витаминов, лучше усваиваемый кальций, приятный вкус и длительное чувство насыщения, что помогает контролировать уровень инсулина и углеводный обмен, рекомендует эксперт в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ранее специалист Минздрава РФ назвала малоизвестный элемент для снижения смертности. Также врач назвала продукты, приводящие к старению мозга и сбоям в работе нервной системы.