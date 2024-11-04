Нутрициолог перечислила супы, ведущие к проблемам с ЖКТ

Врачи и специалисты по правильному питанию советуют регулярно включать в рацион супы, так как они богаты белками, витаминами, минералами, помогают укрепить иммунитет, костную систему и улучшить пищеварение.

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В то же время нутрициолог Екатерина Гузман подчеркивает, что это утверждение можно применить не ко всем супам. Например, рассказала специалист в разговоре со «Спорт-Эксперсс», мясные наваристые супы не приносят никакой пользы.

Напротив, регулярное употребление этого блюда может вызвать проблемы со здоровьем, ухудшив работу желудочно-кишечного тракта.

Дело в том, что в них содержится много соли и скрытого жира, объяснила Гузман.

Не стоит увлекаться крем-супами, посоветовала эксперт. Особенно, если они приготовлены на основе сливок.

«Они высококалорийны и богаты насыщенными жирами, что может привести к набору веса и проблемам с пищеварением», - предупредила нутрициолог.

Грибной суп, солянка, гороховый суп, супы с добавлением консервантов, красителей, усилителей вкуса, негативно влияют на слизистую оболочку желудка и общее состояние здоровья, уточнила врач.

Между тем, ранее о пользе супов рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, суп, приготовленный на мясе, источник ценного белка, который считается строительным материалом для мышц. Что касается грибных супов, их преимущество в высоком содержании витаминов группы В, что обеспечивает здоровье нервной системы.

Однако, отмечает Белоусов, не стоит ограничиваться только супами, поскольку сегодня в широком доступе все необходимые продукты, употребляя которые можно получить пользу, сопоставимую с пользой от супов.

А диетолог Полина Журавлева заявила о бесполезности супов. Более того, по мнении. специалиста, иногда это блюдо принесет больше вреда, чем мнимую пользу. В первую очередь она рекомендовала отказаться от жирных наваристых супов.