Перечислены лучшие пищевые добавки для поддержания здоровья мозга

Поддержание ясного ума становится особенно важным с возрастом. В этом могут помочь определённые добавки.

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Ашваганда. Это популярное растение традиционной медицины, которое может быть полезным при различных заболеваниях мозга. В том числе при тревожности, бессоннице, стрессе, старении, потере бдительности. Согласно одному исследованию, приём 600 мг ашваганды ежедневно в течение 12 недель помог улучшить общее самочувствие, качество сна и умственную активность по сравнению с теми, кто не принимал эту добавку.

Витамины группы В. B6 (пиридоксин), B9 (фолиевая кислота) и B12 (кобаламин) — это незаменимые витамины, которые играют роль во многих физиологических (тело) и неврологических (мозг) функциях. Проблемы с памятью, общими мыслительными способностями связаны с низким уровнем витаминов группы В, особенно В12. Также учёные нашли связь между уровнем витаминов группы В, а также деменцией и болезнью Альцгеймера.

Кофеин. Он улучшает когнитивные способности и умственную активность в течение дня.

Холин. Это вещество помогает мозгу вырабатывать ацетилхолин. Этот нейромедиатор нужен для передачи сигналов клеткам, поддержания памяти, настроения и познания.

Креатин. Недавние исследования показали, что эта добавка улучшает здоровье мозга. Согласно одному обзору, добавление креатина улучшает память, когнитивные способности, симптомы депрессии, работу мозга после травмы или сотрясения.

Гинкго билоба. Небольшие исследования показали, что экстракт листьев гинкго может улучшить память и работу мозга у людей с возрастными когнитивными нарушениями. Согласно исследованиям с участием здоровых взрослых, гинкго билоба может улучшить память, внимательность, скорость обработки информации и распознавание.

Магний. Некоторые научные данные показывают, что его низкий уровень связан с воспалением мозга, повышенным риском возникновения когнитивных нарушений и неврологических заболеваний.

Омега-3 жирные кислоты. Исследования показали, что включение жирных кислот омега-3 в рацион питания или приём добавок улучшает здоровье мозга. В том числе поднимает настроение, поддерживает память. Диеты с высоким содержанием омега-3 связаны с более низким риском развития деменции и когнитивных нарушений.

Пробиотики и пребиотики. По мнению учёных, здоровый кишечник поддерживает здоровье мозга. Пробиотики и пребиотики регулируют работу оси кишечник-мозг, уменьшая воспаление и увеличивая количество полезных бактерий в организме.

Теанин. Эта аминокислота улучшает работу мозга, особенно в сочетании с кофеином. В зелёном чае естественным образом содержатся кофеин и теанин.

Витамин D. Этот незаменимый витамин играет важную роль в здоровье костей, мышц и нервов. Также он важен для мозга. Несколько исследований связывают низкий уровень витамина D с более высоким риском снижения когнитивных способностей и слабоумия.

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