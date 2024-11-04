Диетолог объяснил, как рассчитать свою дневную норму сахара

Доля употребляемого человеком сахара не должна превышать десяти процентов от общего суточного потребления продуктов. Об этом рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Елена Соломатина.

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Причем эта цифра касается абсолютно всех видов сахара: свекольного, белого, тростникового, коричневого, рафинированного и нерафинированного, подчеркнула специалист. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дневная норма сахара составляет 12 чайных ложек, что соответствует 50 граммам.

«Это условная порция, рассчитанная на среднестатистического человека. В целом же диетологи рекомендуют в вопросе употребления этой популярной специи придерживаться индивидуальной меры. Для этого нужно высчитывать дневную норму потребления сахара из общего числа необходимых взрослому человеку калорий», — пояснила Соломатина.

Так, если вы ведете неактивный образ жизни, то суточная норма потребления специи не может превышать 25 граммов, отметила диетолог. Если же вы посещаете тренажерный зал хотя бы три раза в течение недели, то дозировку можно увеличить до 40 граммов.

Те, кто помимо активных кардиотренировок также занимается силовыми упражнениями, могут употреблять до 50 граммов сахара в течение дня, продолжила эксперт.

«Следовательно, если ваш вес составляет около 65 килограммов, но при этом вы ведете малоподвижный образ жизни, вы можете в сутки потреблять около 1500 калорий, из которых 150 калорий могут приходиться на сахар — это ориентировочно 38 граммов, или 10 чайных ложек», — уточнила Соломатина.

Среднесуточное потребление сахара — 26,5 грамма, максимальное суточное потребление сахара — 57,5 грамма, добавила диетолог.