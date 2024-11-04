Доктор оценил популярные способы улучшения качества сна

По словам доктора Дженнифер Канаан из Центра расстройств сна при Университете Коннектикута, некоторые из набирающих популярность в соцсетях стратегий по улучшению сна действительно эффективны, а некоторые — бесполезны или вредны. Вот что об этом важно знать.

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Перенаправление энергии на сон

Температура в спальне должна составлять 18,3 градусов по Цельсию. Также убедитесь, что в комнате тихо и нет цифровых устройств. Устройство, подключённое к сети, всё равно излучает синий свет. Некоторые люди к этому восприимчивы.

Безалкогольный коктейль

Он включает магниевый порошок, терпкий вишнёвый сок и газированную воду. Считается, что эта смесь помогает расслабиться. Однако в действительности это не так. Хотя этот коктейль поможет вам выработать ритуал отхода ко сну.

Домашние животные в постели

Делить кровать с питомцем или нет — выбор каждого. Но это может быть проблемой, если собака или кошка занимает много места и вы не можете двигаться или если у вас аллергия.

Заклеивание рта клейкой лентой

Это плохая идея, считает Канаан. На самом деле это не уменьшает храп.

Хроноработа

Хронотип может пойти нам на пользу. Например, благодаря знанию того, жаворонок вы или сова, можно делать какие-то сложные вещи в периоды пиковой активности, а простые — когда вы чувствуете себя сонным.

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