Диетологи назвали напитки, которые помогают быстро опорожниться

Страдаете от запоров и вздутия живота? Тогда попробуйте эти напитки.

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Вода. Запор — это результат того, что переваренная еда застряла в вашем кишечнике, говорит зарегистрированный диетолог Мелани Маркус. Иногда для избавления от этого нужно лишь пить больше воды.

Вода с лимоном. По словам Кэролайн Томасон, сертифицированного диетолога, лимоны и их сок содержат лимонную кислоту. Это форма витамина С. Исследования показывают, что она может действовать как естественное слабительное для некоторых людей.

Чиа фреска. Она представляет собой смесь семян чиа, воды и нескольких долек лимона или лайма.

Кофе. Диетолог Ким Калп отмечает, что даже кофе без кофеина может помочь.

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Свежевыжатый фруктовый сок. Облегчают запор грушевый, яблочный и абрикосовый соки, говорит Эшли Китченс, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог.

Сливовый сок. Он содержит содержит сорбит, натуральное слабительное. Правда, оно также может вызывать газообразование.

Сок алоэ вера. Согласно некоторым исследованиям, алоэ вера действует как слабительное.

Чаи со свежим имбирём. Они включают разновидности чёрного и зелёного чая. Как правило в них больше кофеина, а имбирь известен способностью улучшать пищеварение и приводить к дефекации.

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