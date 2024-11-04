Названы главные полезные свойства семечек

Семена тыквы могут снижать воспаление в организме, служить богатым источником клетчатки и антиоксидантов, а также нормализовать кровяное давление. Об этом изданию Healthnews рассказала британский терапевт Кэтрин Хайатт.

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По словам врача, тыква и тыквенные семечки обладают целым рядом полезных свойств. Они могут оказывать противовоспалительный, антибактериальный и противораковый эффект, а также снижать риск развития диабета и гипертонии. Эти преимущества обусловлены высоким содержанием в семенах тыквы антиоксидантов — веществ, способных защищать клетки организма от повреждения нестабильными молекулами под названием свободные радикалы.

Тыквенные семечки также богаты клетчаткой (растительными пищевыми волокнами), которая помогает кишечнику бороться с воспалительными процессами и увеличивать число полезных бактерий, а также поддерживать оптимальный уровень сахара в крови.

Хайатт добавила, что этот продукт может потенциально улучшать мужское репродуктивное здоровье, повышая качество спермы. Это показало исследование на крысах, проведенное в 2013 году. Кроме того, тыквенные семечки — отличный источник цинка, который, в свою очередь, повышает уровень тестостерона.

Врач отметила, что семена тыквы не стоит рассматривать как средство для лечения эректильной дисфункции, поскольку исследований с участием людей для подтверждения этого факта не проводилось. Тем не менее, употребление таких семечек помогает улучшить качество питания, что снижает риск появления проблем с потенцией в целом.

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