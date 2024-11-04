Нутрициолог объяснил, какие супы нужно исключить из рациона

Ряд супов может не только вызывать дискомфорт в животе, но и быть опасным для здоровья некоторых людей. Нутрициолог Екатерина Гузман перечислила супы, которые могут причинить вред организму.

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Она подчеркнула, что мясные наваристые супы не приносят никакой пользы, а наоборот, могут вызывать дискомфорт. Также стоит быть осторожными с солянками, так как они часто содержат много соли и скрытого жира.

Гузман рекомендует отказаться от крем-супов на основе сливок, так как они высококалорийны и богаты насыщенными жирами, что может привести к набору веса и проблемам с пищеварением.

«Тяжело переваривается грибной суп. Его нельзя есть людям с заболеваниями желудка и детям. Гороховый суп с копченостями очень калорийный и может вызвать дискомфорт и вздутие живота», — приводит ее слова «Спорт-Эксперсс».

Кроме того, она советует исключить из рациона супы с искусственными добавками, такие как консерванты, красители и усилители вкуса, которые могут негативно влиять на слизистую оболочку желудка и общее состояние здоровья.

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Людмила Сухорукова также подтвердила, что вредными супами являются солянка, наваристые мясные супы с заправкой из масла, грибной и гороховый.