Названы полезные свойства козьего молока

Питательный состав козьего молока близок к коровьему. В обоих напитках много белка, жира и витамина D. При этом исследования показывают, что для пищеварения козье молоко полезнее, чем традиционное.

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Вот в чём польза для организма козьего молока.

Поддерживает здоровье кишечника и пищеварение. Те, кто плохо переваривает коровье молоко, лучше переносят козье. Оно помогает людям с камнями в желчном пузыре, муковисцидозом, стеатореей или резекцией кишечника лучше усваивать усваивать жиры и предотвращать недоедание. Ещё одно полезное свойство козьего молока - это то, что оно является источником пробиотиков. Также оно содержит олигосахариды, которые обладают пребиотическим эффектом, помогают питать полезные кишечные бактерии.

Может защитить здоровье сердца. Козье молоко по сравнению с коровьим лучше влияет на уровень холестерина. Исследования показали, что употребление такого молока вместо коровьего приводит к увеличению выведения холестерина, а не к его задержке в крови.

Способствует здоровью костей. Козье молоко содержит кальций, витамин D и фосфор. Они играют ключевую роль в поддержке состояния костей. Одна чашка козьего молока даёт 25% суточной нормы кальция и 22% суточной нормы фосфора, а одна чашка обогащённого козьего молока - 15% суточной нормы витамина D.

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