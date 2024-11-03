Риск диабета и болезней сердца: от каких продуктов стоит отказаться мужчинам

Мужчинам необходимо сократить потребление продуктов из переработанного мяса, а также отказаться от употребления алкоголя. Об этом сообщила врач-диетолог, эндокринолог, преподаватель курса диетологии в Московском институте психоанализа Майра Рау.

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«Стоит минимизировать включение в свой рацион изделий из переработанного мяса: колбас, копчений, бекона и других. Эти продукты при регулярном употреблении повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, некоторых видов рака», — уточнила она.

Рау указала, что мужчинам нужно отказаться от алкогольных напитков, поскольку, по мнению врачебного сообщества, безопасных доз алкоголя не существует. Она напомнила, что горячительные напитки — депрессанты.

«Это означает, что после его употребления временно вы испытываете улучшение эмоционального состояния, вслед за чем наступает его ухудшение. Кроме того, регулярный прием даже самого дорогого алкоголя формирует зависимость и нарушает работу печени», — заключила врач в беседе с РИА Новости.

Уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников сообщил, что средиземноморская диета поможет сохранить мужское здоровье долгие годы.

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