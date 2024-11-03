Врач объяснил, возможно ли похудеть с помощью курения

Врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова опровергла миф о помощи курения тем, кто хочет похудеть.

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По словам эксперта, люди ошибочно полагают, что смогут сбросить вес посредством курения, заменив приём пищи пристрастием к табаку. Напротив, курение способствует набору веса: тяжёлые металлы и токсины из сигаретного дыма организм откладывает в жировую ткань.

Это работает и в обратную сторону — набрать вес после отказа от курения тоже не получится. Потому что отказ от сигарет — стресс для организма, который «частенько хочется заесть чем-нибудь, и многие заменяют курение — конфетами». Из-за этого откладывается жир, а не потому, что в организм не поступает никотин.

Ну и, конечно, курение — разрушительная привычка.

«Вот вам и деменция, инсульт, инфаркт, почечная недостаточность, катаракта, эректильная дисфункция, гипертония и так далее», — предупредила Габдулхакова.

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