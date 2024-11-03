Польза или вред: нужно ли принимать биодобавки перед холодным сезоном

Предприятия столицы нарастили объемы производства биологически активных добавок. «Вечерняя Москва» выясняла, какие БАДы полезны, а какие должны вызвать сомнения у потребителей.

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Рынок биодобавок существенно вырос после пандемии, когда в продажу все чаще выводили комплексы для восстановления после коронавируса. С января по август 2024 года компании из столицы выпустили более чем на четверть больше БАДов, чем за аналогичный период прошлого года. Гораздо чаще стали производить батончики, чаи, витамины и минералы для укрепления иммунной системы.

Осенью наиболее популярны у покупателей витаминно-минеральные комплексы и пробиотики, в топе продаж также — средства, способствующие замедлению процессов старения, поддержанию в норме уровня холестерина и артериального давления, а также добавки к пище для мужского и женского здоровья. Перед тем как «пропить для здоровья», лучше посетить врача. Он скажет, где притаился тот самый дефицит, который нужно восполнять. И есть ли он вообще.

«Наш организм не все витамины может вырабатывать самостоятельно, и ему может быть нужна помощь. Во-первых, это питание. Например, овощи, которые как раз сами витамины вырабатывают и с нами могут поделиться, — говорит терапевт-пульмонолог Олег Абакумов. — Во-вторых, есть добавки, которые помогают восполнить тот дефицит, который питанием ну никак не закрывается. Например, витамин Д».

Еще один нюанс — биологически активные добавки не всегда афишируют свой «полезный состав».

«Половина из них не доказана. В составе пишут одно, а на деле внутри совсем другое, — продолжает он. — А в ряде БАДов вообще можно найти запрещенные вещества. Национальный союз защиты прав потребителей вместе с Роспотребнадзором проводил исследования и экспертизы. Так, в 21 из 22 БАДов эксперты нашли действующее вещество препарата, которого по закону в добавке не может быть».

Популярны и витаминные комплексы. Но не всем они подходят.

«Для восполнения дефицита каждому нужна своя индивидуальная дозировка. В комплексе она может быть больше или меньше, чем вам нужно. Недостаток ничем вам не поможет, а избыток еще и навредит. К тому же витаминные комплексы никак не учитывают особенности вашего образа жизни и питания», — призывает к осмотрительности терапевт-пульмонолог.

Вам кофе с БАДом?

Капсулы красоты, добавка к утреннему чаю или кофе — чего только не придумают маркетологи, чтобы предложить покупателям безвредный и в то же время абсолютно бесполезный товар. А как это контролируется за рубежом? Там тоже есть свои методы подсунуть клиенту плацебо. Так, в Париже функционирует кафе, где посетители к покупке кофе получают бонус — лечебную терапию. Заказать латте здесь можно с добавлением коллагена и сеансом светодиодного света для улучшения кровообращения и качества кожи.

Другая иностранная компания разработала напиток с добавлением кристаллов дымчатого кварца и растительными экстрактами. Для детей — тоже масса новинок. Например, линейка жевательной резинки c витаминами или высокой дозировкой железа. Однако родители могут не учитывать индивидуальностей ребенка. Если Ане, например, подошло, то Диме может быть плохо от такой «полезной» жвачки.

Прямая речь

Григорий Башкирцев, невролог: