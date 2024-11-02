Последствия и вред курения для зубов

Курение может вызывать кариес и угрожающие жизни заболевания полости рта, рассказала стоматолог Ольга Гусева. О последствиях вредной привычки она предупредила курильщиков в беседе с aif.ru.

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По словам Гусевой, курение может приводить к кариесу и изменению цвета зубов.

«Липкие смолы табака, осаждаясь на поверхности зубов, вызывают эстетические проблемы в виде формирования темного налета, а при длительном курении происходит не только наружное окрашивание зубов, но и внутренне потемнение», — рассказала она.

Курение, продолжила Гусева, влияет на работу слюнных желез, что ведет сухости полости рта, а та, в свою очередь — к нарушению восприятия вкусовой чувствительности. Курение нарушает процессы обновления клеток слизистой оболочки полости рта — это грозит повышенным ороговением слизистой оболочки рта и развитием предраковых заболеваний, таких как лейкоплакия, предупредила она.

Стоматолог отметила, что увеличение числа случаев рака ротовой полости связывают в том числе с курением. В группу риска по этому заболеванию входят люди старше 18 лет, имеющие вредные привычки, на первом месте среди которых — курение, отметила она.

«Научный факт: риск возникновения рака полости рта и глотки у курящих повышен в два-три раза по сравнению с некурящими, а у тех, кто курит более одной пачки сигарет в день, относительный риск достигает десяти», — заключила врач.

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