Как сохранить здоровье в условиях полярной ночи

Световой день на Ямале становится все короче. Несмотря на то, что полярная ночь наступит не во всех муниципалитетах округа, отсутствие полноценного дня почувствует на себе каждый житель Крайнего Севера. Для организма это большой стресс, рассказала врач судебно-психиатрический эксперт Новоуренгойской ПНД Инна Слотина.

В разговоре с «Ямал 1» эксперт дала несколько советов о том, как пережить темное время года. Северяне практически постоянно испытывают дефицит тепла и солнечного света. Это оказывает влияние на их здоровье, развивается состояние усталости, слабости и подавленного настроения, когда не хочется ничего делать, только спать и отдыхать.

– Чтобы восстановить уровень серотонина, необходимо в любую погоду утром или днем совершать прогулки на свежем воздухе. Восполнять нехватку света можно с помощью более яркого освещения, но лучше белым, а не желтым светом. Поможет и сладкое, например, шоколад, но строго в ограниченном количестве, – рассказала Инна Слотина.

Кроме того, психиатр рекомендует начать принимать витамин Д, но строго после консультации с врачом. Также избавиться от зимней хандры помогут поездки за город на выходные, встречи с друзьями, совместные тренировки, походы в кино и кафе.

Еще один вариант улучшения настроения – ароматерапия. Лучше всего подойдут свечи, диффузор либо палочки с благовониями с запахами цитрусовых и мяты. Но можно попробовать любой аромат, который вам нравится, отмечает эксперт.

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