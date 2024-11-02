Названо минимальное число шагов в день, чтобы продлить жизнь

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале посоветовали проходить в день минимум 3867 шагов, чтобы продлить жизнь. При этом даже 2337 шагов в день хватает, чтобы снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

2337 шагов достаточно сделать, чтобы начала снижаться смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, — отметил Гандельман.

Врачи рассказали об опубликованном в 2023 году исследовании, авторы которого выявили связь между пройденным в день расстоянием и здоровьем человека. Продеус рассказал, что если проходить ежедневно шесть тысяч шагов, риск развития сахарного диабета снижается на треть. По словам Коновалова, если эту цифру поднять до десяти тысяч, человек намного меньше подвержен опасности развития деменции.

Ранее тренер по ходьбе Мишель Стантен посоветовала ходить по 30 минут в сутки пять дней в неделю тем, кто хочет сбросить лишний вес. По ее словам, такая привычка поможет не только похудеть, но и улучшить качество сна. При этом чем быстрее человек идет, тем больше будет эффект по сравнению с обычной неторопливой прогулкой.