Врач рассказала, почему недосып ведет к набору лишнего веса

Хронический недосып приводит к увеличенной выработке веществ, которые усиливают удовольствие от жирной и сладкой пищи. В итоге человек употребляет больше такой еды и набирает вес, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Черницкая.

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«При недосыпании в крови повышается уровень эндоканнабиноидов, влияющих на удовольствие от поглощения еды. Это вещества, синтезируемые организмом человека, которые активируют каннабиноидные рецепторы, то есть имеют эффект сходный с действующими веществами марихуаны. Недосыпание изменяло динамику уровня одного из них — 2-арахидоноил-глицерола (2-AG), который усиливает удовольствие от пищи, особенно жирной и сладкой», – рассказала врач.

В норме уровень 2-AG в крови минимален ночью, утром начинает постепенно расти, достигает максимума в середине дня и постепенно спадает снова. При недостатке сна дневная концентрация 2-AG увеличивается и остается высокой до девяти часов вечера. Именно это вызывает избыточное потребление калорийной пищи при нехватке сна.