Тренер перечислила привычки, которые мешают похудеть

Мешать похудению могут некоторые распространенные привычки, рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина. В комментарии «Ленте.ру» она назвала их россиянам.

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Одной из главных вредных привычек, препятствующих борьбе с лишними килограммами, фитнес-тренер назвала передвижение на автомобиле.

«Отправляйтесь в магазин пешком, а на работу — на велосипеде или общественном транспорте. Если избегать часы пик, то такое путешествие на метро или троллейбусе может быть даже приятным», — отметила тренер.

Кроме того, сбросить лишний вес мешают различные пищевые привычки: перекусы между приемами пищи, питье лимонадов вместо воды или завершение каждого приема пищи десертом.

«Довольно часто приоритетным способом провести выходные бывает диван и просмотр телевизора, длительное «залипание» с телефоном в статичной позе. От этих привычек необходимо избавиться, если вы поставили перед собой цель похудеть», — Акулина Бахтурина, фитнес-тренер.

Кроме того, сбросить вес мешает привычка засыпать за полночь, предупредила специалистка. Она объяснила, что из-за недосыпа организм вырабатывает грелин — гормон голода, из-за чего человек может больше есть. Если спать не менее восьми часов, похудеть будет проще, заверила Бахтурина.

«Кофе по утрам — вредная привычка для худеющих. Вместо стакана воды, человек выпивает бодрящий напиток и получает ускоренный вывод жидкости из организма и, как следствие, обострение чувства голода. Кроме того, стоит пересмотреть все свои "водные" привычки. Если в течение дня вы пьете только вкусное — чай, кофе, лимонады, соки, — значит, мешаете стройности», — подчеркнула специалистка.

Ранее Бахтурина назвала способы похудеть не отходя от дивана. Она обратила внимание на то, что заниматься физической активностью можно даже во время просмотра фильма.