Эксперт: в одной из комнат ни в коем случае не следует работать

Это может негативно повлиять на вас как физически, так и морально. Если вы работаете из дома, то можете поставить свой рабочий стол где угодно, но только не в спальне.

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Дело в том, что такой подход может негативно сказаться на режиме сна. А если вы ещё работаете на кровати, то избежать вам не удастся также болей в спине, шее и запястьях из-за неправильного положения тела во время работы. Также ваш организм в этом случае будет связывать постель с бодрствованием, а не с отдыхом.

Чарли Дэвис, основатель и генеральный директор образовательной платформы по здоровому сну Snuzzze, отметил, что работать на кровати не стоит.

"Мы часто думаем, что, когда приносим ноутбук в постель в начале или конце дня, это повышает нашу производительность, но эта привычка на самом деле может нанести вред долгосрочной производительности. Она нарушает наш сон и заставляет терять счёт времени, что приводит к поздним пробуждениям и недостатку отдыха".

Эксперт добавил, что наличие рабочего стола в спальне или хранение ноутбука на тумбочке может создать непреднамеренную ассоциацию между спальней и работой, а не сном. Это может повлиять на способность хорошо высыпаться ночью, даже если вы этого не осознаёте.