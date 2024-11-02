Врач-кардиолог назвала смертельные дозы популярных спиртных напитков

Врач-кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлия Фадюхина назвала смертельные дозы популярных спиртных напитков.

В интервью изданию NEWS.ru она, в частности, заявила, что, если человек выпьет 12 литров пива за один раз, это может привести к летальному исходу.

Смертельными дозами, по словам специалиста, также являются 4 литра вина или шампанского, 1,2 литра виски или 1,1 литра рома и абсента.

При этом усредненный показатель смертельного количества этанола существует, добавила кардиолог.

Это 7-8 г этанола на килограмм массы тела, что приблизительно равно 500 мл этилового спирта для человека с массой тела 64–65 кг. В пересчете на водку это около 1200 мл, – резюмировала Фадюхина.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», главный внештатный специалист Минздрава Московской области психиатр-нарколог Виталий Холдин заявил, что спиртные напитки вымывают витамины из организма.