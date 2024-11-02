Врач предупредил об опасности воздержания для мужчин и женщин

Секс оказывает большой эффект на здоровье мужчин и женщин, его отсутствие может отразиться как на физическом, так и на психическом состоянии человека, рассказал уролог, андролог, хирург из Уфы Ильнур Аглиуллин. По его словам, организм отключает то, чем человек «не пользуется». В связи с этим отсутствие секса снижает гормональный фон, а также приближает климакс и старость, передает UfaTime.

Чем меньше секса — тем быстрее климакс и старость! Доказано: наш организм умный и он отключает то, чем «не пользуемся». Падает гормональный фон, засыпают яичники и ломается метаболизм, — предупредил Аглиуллин.

Как утверждает хирург, отсутствие секса у женщин вызывает проблемы с зубами, ногтями, костями и кожей, которая сохнет и покрывается морщинами. Кроме того, у них нередки перепады настроения и бессонница. Мужчины же, продолжил Аглиуллин, при отсутствии секса реже испытывают эрекцию, быстрее достигают эякуляции. Кроме того, у них снижаются ощущения при оргазме и падает число и активность сперматозоидов.

Верните отличный секс, и вы гарантированно продлите свою молодость, — заключил уролог.

Ранее Аглиуллин посоветовал употреблять помидоры, морковь и брокколи, чтобы улучшить потенцию. Кроме того, он порекомендовал мужчинам включить в рацион гранатовый сок, зеленый чай и пить больше воды.