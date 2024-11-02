Доктор рассказал, почему нельзя проглатывать жвачку

Заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников предупредил в беседе с RT, что систематическое проглатывание жевательной резинки может привести к аппендициту.

«Смысл жевательной резинки в том, чтобы человек мог удалить налёт, остатки пищи и убрать неприятный запах изо рта. Если проглотить жвачку один раз случайно, никакой опасности в этом нет — она выйдет естественным путём, однако, если это делать регулярно, можно заработать аппендицит. Проблемы с аппендиксом создают жвачки, косточки, семечки — всё, что попадает в организм фракциями», — отметил он.

По словам Березникова, жвачка перекрывает просвет червеобразного отростка и создаёт условия для развития воспаления.

«При закупорке просвета аппендикса и жевательная резинка может стать причиной воспаления», — заключил собеседник RT.

Ранее Березников заявил в беседе с RT, что идеальный обед должен длиться 25—30 минут.