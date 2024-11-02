Диетологи назвали самые полезные сыры при высоком уровне холестерина

Большинство сыров содержат много натрия и насыщенных жиров. Поэтому они будут не лучшим выбором для людей, которые хотят контролировать уровень холестерина. Диетологи рассказали, к каким вариантам сыра всё же стоит присмотреться.

Моцарелла, частично обезжиренная. В порции на 28 г этого сыра — всего 3 г насыщенных жиров. Холестерина же в нём только 18 мг, что особенно мало по сравнению со многими другими видами сыра.

Творог. Он богат белком и содержит мало жира, отмечает Аманда Сауседа, магистр наук, сертифицированный диетолог, владелица The Mindful Gut.

Фета. Лесли Бончи, магистр общественного здравоохранения, зарегистрированный диетолог, рекомендует попробовать этот сыр. В 28 г этого продукта содержится всего 25 мг холестерина и 3,5 г насыщенных жиров.

Частично обезжиренная рикотта. В 28 г этого сыра содержится 9 мг холестерина и только 1,5 г насыщенных жиров. Вы можете добавить рикотту к макаронам вместо густых сливок или намазать её на хлеб.

Сырные палочки. Выбирайте при этом нежирные сорта сыра. То есть частично обезжиренную моцареллу, 2%-ный чеддер и колби джек. Большинство таких сыров содержат на порцию (одна палочка) всего 70−80 ккал и 3 г насыщенных жиров.

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