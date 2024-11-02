Доктор Мясников заявил, что картошку полезнее есть с кожурой

Врач-терапевт и телеведущий Александр Мясников назвал полезный способ употребления картофеля. В эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1» он порекомендовал есть ее с кожурой.

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По его словам, картошка, несмотря на высокий гликемический индекс, содержит полезные вещества. Больше всего их находится в кожуре. В ней есть витамины B, С, клетчатка, минералы и другие микроэлементы.

Картошка — это не очень бесполезная вещь, — заявил Мясников.

Александр Мясников выделил неожиданные преимущества кофе. Он сообщил, что регулярное потребление этого напитка может снизить вероятность образования камней в желчном пузыре. Медик отметил, что камни в желчном пузыре — это довольно распространенная проблема, встречающаяся у 6–10 процентов взрослого населения.

Также Мясников заявил о пользе сала. По его словам, растительное масло, орехи, чеснок, овощи и фрукты снижают уровень холестерина, поэтому их следует включить в рацион каждому человеку. Сало тоже содержит незаменимые аминокислоты.