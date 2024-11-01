Пять «вредных» вещей, которые помогают избавиться от жира на животе

Висцеральный жир, или жир на животе, может вызвать проблемы со здоровьем. В интернете можно найти множество рекомендаций по тому, как от него избавиться. Однако вот какие «плохие» привычки точно в этом помогут.

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Исследования показывают, что большее количество висцерального жира повышает риск возникновения болезней сердца, рак, диабета 2 типа, метаболического синдрома и жировой болезни печени. Поэтому так важно знать, как от этого жира избавляться.

Меньше кардиотренировок. Кардио могут вызывать чувство голода и привести к перееданию. Вместо этого сосредоточьтесь на силовых тренировках и на ходьбе. Одно исследование, например, показало, что чем больше человек ходит, тем меньше висцерального жира он накапливает. Кроме того, большее количество времени в сидячем положении было связано с большим количеством висцерального жира.

Ешьте больше жиров. На самом деле важно учитывать тип жира, который вы потребляете. К примеру, средиземноморская диета, богатая полезными для сердца моно- и полиненасыщенными жирами, связана с более здоровым весом тела и меньшим количеством жира на животе. Одна научная работа показала, что люди, которые соблюдали средиземноморскую диету в течение 18 месяцев, потеряли 6% своего висцерального жира. А те, кто придерживался зелёной средиземноморской диеты уменьшили количество жира на животе на 14%.

Возьмите дни отдыха. Они необходимы для восстановления тела после тренировки. Также без отдыха вы можете чувствовать усталость во время тренировки, что будет мешать набору мышечной массы и потере жира.

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Ешьте больше калорий. Главная привычка, от которой нужно избавиться, если вы хотите похудеть, — недоедание. Сбалансированное питание и перекусы в течение дня помогут вам сохранить ощущение сытости и удовлетворения, особенно если вы постоянно едите в одно и то же время. Выбирайте сбалансированные блюда, содержащие много белка и клетчатки. Эти питательные вещества хорошо насыщают.

Сделайте перерыв. Если вы постоянно заняты, то у вас может не быть времени замедлиться и сделать перерыв в течение дня. Однако исследования связывают стресс с увеличением веса тела.

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