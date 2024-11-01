Как сохранить здоровые легкие в пожилом возрасте

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, как сохранить здоровые лёгкие в пожилом возрасте.

В интервью телеканалу «Москва 24» он, в частности, заявил, что для этого необходимо отказаться от курения.

«Наши лёгкие в прямом смысле питаются жирами, – подчеркнул специалист. – Поэтому человеку, у которого проблемы с лёгкими, нужно употреблять жиры. Но если мы будем есть их много, можно загубить сердце холестерином. Поэтому норма – 10 г сливочного масла в день».

Кроме того, Кондрахин советует вакцинироваться от пневмонии, чтобы избежать тяжёлых последствий этого заболевания.

«Однако лучше всего обратиться к врачу, если появился кашель или насморк, так как болезнь можно легко запустить. Человек просто потеряет время, и дальше его будет тяжело вывести на нормальный уровень, – резюмировал кандидат наук.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», доктор медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал о симптомах пневмонии.