Действительно ли нужно проходить 10 000 шагов и спать по восемь часов

Проходите 10 тысяч шагов, спите 8 часов каждую ночь, не выпивайте больше 14 порций алкоголя в неделю. Это лишь некоторые из рекомендаций, по которым нас призывают жить. Но соответствуют ли они современным научным данным?

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150 минут упражнений в неделю

Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует взрослым уделять 150 минут умеренным или 75 минут интенсивным тренировкам каждую неделю. По словам доктора Гэвина Сандеркока, профессора спорта, реабилитации и физических упражнений в Университете Эссекса, если им следовать, то у вас будет на 11−15% меньше шансов умереть от чего-либо по сравнению с людьми, которые не занимаются спортом, а также примерно на 20% ниже будет вероятность умереть от сердечного приступа.

Правда, это всё же, по словам врача, облегчённая версия первых рекомендаций по активности от 1991 года. Они предусматривали 150 минут умеренной, но желательно интенсивной активности в дополнение к тому, что вы уже делаете, периодами не менее получаса за раз.

К «умеренным» упражнениям относят при этом ходьбу, стрижку газона и катание на роликах, к «интенсивным» — бег, плавание или аэробику.

8 часов сна в сутки

Научно доказано, что для взрослых оптимальное количество сна — это 7−8 часов в сутки. А детям, младенцам, подросткам требуется ещё больше. Доктор Нилонг ​​Вьяс, управляющий директор педиатрического консалтингового центра по сну Sleepless в Новой Зеландии и эксперт по медицинским обзорам в Sleep Foundation, говорит, что такое количество сна обеспечивает нормальную работу мозга.

Если же 7−8 часов сна в день вам не помогают, то попробуйте отказаться от электронных устройств хотя бы за час до сна. Так вы наверняка станете лучше высыпаться.

14 единиц алкоголя в неделю

В рекомендациях Великобритании отмечается, что взрослые могут употреблять не более 14 единиц алкоголя в неделю, которые распределены на три дня или больше. Сэр Ян Гилмор, председатель Альянса по вопросам здоровья от алкоголя в Великобритании и основатель Ливерпульского центра исследований алкоголя, говорит, что в этом случае ваши шансы умереть от болезни, связанной с алкоголем, — 1 к 100 или меньше.

Многие люди не знают, что алкоголь связан с семью распространёнными видами рака, включая рак груди и рак толстой кишки. Поэтому важно понимать: даже умеренное употребление спиртного вредит здоровью.

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10 000 шагов в день

Это число было придумано производителем шагомеров для Олимпийских игр в Токио в 1964 году. Кроме того, различные трекеры активности могут неправильно истолковывать любое движение как шаг.

Одно исследование 2013 года показало, что в течение четырёх недель те, у кого был шагомер, проходили больше, чем те, кому были даны цели по ходьбе в минутах. Хотя после этого время ходьбы участников снова начало уменьшаться. Так что, возможно, проще завести собаку, чтобы поддерживать этот прогресс.

Кроме того, доктор Гэвин Сандеркок рекомендует увеличивать в зависимости от возраста увеличивать количество шагов на 15%. Научные работы доказали, что это действительно эффективно. Также есть данные, подтверждающие, что пожилым для поддержания здоровья достаточно 6 тысяч шагов в сутки.

Хороший баланс питательных веществ

Цифры на этикетках продуктов и пищевых добавок полезны в качестве приблизительного ориентира. Ориентируйтесь на них, чтобы избежать передозировки какого-либо вещества. Доктор Сара Берри, доцент кафедры диетологии в Королевском колледже Лондона, отмечает, что большинство людей могут получать необходимые питательные вещества из еды. Исключения составляют беременные женщины, веганы и люди с определёнными проблемами со здоровьем, которые следуют рекомендациям врача.

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