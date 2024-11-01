Названа главная опасность недостатка овощей в рационе

Недостаточное потребление овощей может привести к запорам и нехватке важных для организма витаминов и микроэлементов. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Ранее "Газета.ру" сообщила со ссылкой на исследование, что 56% россиян не едят овощи на постоянной основе. Еще 13% признались, что вовсе исключили их из своего питания.

По словам Мухиной, овощи содержат клетчатку, витамины и микроэлементы, поэтому отказываться от них не рекомендуется.

Клетчатка из овощей необходима нам для нормальной работы кишечника и своевременной эвакуации содержимого. Ее недостаток приводит к нарушению микрофлоры и запорам.

К тому же в растительных продуктах много витамина A и C, которые необходимы для нормального состояния кожи.

"Если мы едим мало овощей, могут начаться проблемы с кожей: акне, преждевременное старение. Потому что витамин A необходим для коллагена и эластина, как и витамин C", – указала специалист.

Помимо прочего, овощи содержат много витаминов группы B. При их нехватке страдает иммунитет и нервная система.

В овощах зеленого цвета содержится много магния, который хорошо усваивается. Когда в организме его не хватает, начинает повышаться давление, появляется спазм сосудов, нарушаются обменные процессы в организме и мышечный тонус, появляется плохой сон, развиваются проблемы с нервной системой.

Мухина посоветовала употреблять ежедневно 600 граммов овощей и фруктов разных цветов. Причем желательно есть овощи в свежем виде, но при заболеваниях желудочно-кишечного тракта лучше употреблять термически обработанные.

Ранее россиянам посоветовали употреблять для восстановления печени овощи, фрукты, а также нежирную рыбу, мясо и кисломолочные продукты. Они легко перевариваются и не будут нагружать пищеварительный орган. От алкоголя, а также тяжелой жирной и жареной пищи рекомендуется отказаться.