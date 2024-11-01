Как изменения климата влияют на жизнь пожилых людей

Неблагоприятно сказываются «волны жары» и новые инфекции.

Со временем также растёт риск возникновения заболеваний сердца и сосудов.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил директор Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев.

«Климат влияет на жизнь пожилых людей трояко. Во-первых, люди не всегда готовы к новым климатическим условиям. Волны жары влияют на течение сердечно-сосудистых заболеваний. Во-вторых, изменение климата приводит к появлению новых инфекционных заболеваний, например, та же история с пандемией COVID-19. Третье — изменение климата влекут за собой экологические катастрофы, наводнения, пожары и так далее. В этих условиях пожилые люди менее приспособлены быстро менять локации, принимать какие-то решения, и поэтому риски для них в связи с несвоевременной эвакуацией тоже возрастают».

Прощаев отметил, что решением подобных вопросов должны заниматься компетентные ведомства.

«Проблема должна решаться многоуровнево. Во-первых, система здравоохранения и служба безопасности должны встраивать новые алгоритмы оказания помощи людям. Во-вторых, мы должны очень много уделять внимание медико-гигиеническому обучению и воспитанию самих пожилых людей и их родственников. Например, приучать во время жары пользоваться дополнительными бутылками воды, в кондиционированных помещениях, где сухой воздух, так же это необходимо делать. Необходимо обучать, например, поведению человека при гипертоническом кризе, который связан с жарой — как своевременно его выявить, как правильно оказать само- и взаимопомощь. Такие мероприятия должны быть. Врачи тоже должны учиться действовать в новых условиях».

Ранее Международная комиссия по климату Lancet Countdown опубликовала «самые тревожные» за восемь лет работы результаты наблюдения за влиянием глобального потепления на здоровье населения. Учёные пришли к выводу, что именно жара стала основной причиной роста смертности пожилых людей в последние десятилетия.