Пот и кожное сало генерируются сальными железами вне зависимости от пола и возраста. Стоит ли мыть жирные волосы каждый день?

Когда вы моете голову обычным сульфатным шампунем, вы смываете природный жир и подсушиваете волосы. Однако ежедневное мытье головы приводит к ломкости, сухости и потере блеска волос. При этом появляются раздражение, зуд, краснота и перхоть.

Если ваши волосы быстро жирнятся, вы можете заменить свой шампунь на натуральный на отваре трав и мыльного корня. Используйте маски, бальзамы и сыворотки для укрепления и питания.

Ранее сообщалось, что иногда случается так, что вы уже собрались выходить из дома, надели одежду, а от нее дурно пахнет. Времени на стирку нет. Однако есть способ решить ситуацию быстро.

Также NEWS.ru рассказывал, что бывает такое, что приобрели сухой шампунь, а он не подошел вашему типу волос. Не спешите выбрасывать средство, ведь оно пригодится в быту.