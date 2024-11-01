Эксперт назвал список несочетаемых между собой продуктов, опасных для ЖКТ

Некоторые сочетания продуктов могут вызывать проблемы в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал, что из продуктов следует употреблять раздельно.

«Также некоторые продукты могут взаимодействовать в желудке, вызывая неудобства или даже проблемы с пищеварением», – отметил гастроэнтеролог.

Врач настоятельно рекомендует избегать нерациональных комбинаций продуктов и внимательно следить за своим самочувствием после еды. Например, употребление белков и углеводов вместе может замедлить процесс пищеварения и привести к дискомфорту.

По информации Белоусова, продукты, богатые белками и жирами, перевариваются дольше, поскольку их химическая обработка требует больше времени.

Врач назвал пищеварение сложным процессом, время которого зависит от множества факторов. Соблюдение правил здорового питания, разнообразие рациона и умеренность в употреблении пищи способствуют улучшению пищеварения и поддержанию здоровья желудочно-кишечного тракта, передает РИАМО.

Напомним, в 100 граммах тыквы всего 30 ккал, так как она на 94 % состоит из воды. Однако овощ содержит в себе множество полезных свойств. Подробности о тыкве в рационе рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.